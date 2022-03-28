Mega da var klasik de Carrefoursa erzak kolisi Ramazan satışı başladı

11 ayın sultanı Ramazan için heyecanlı geri sayım başladı. Mübarek Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarla başlıyor. Birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için marketlerin Ramazan yardım kolilerini araştırıyor. Zincir marketler bu yıl da farklı fiyatlardan oluşan Ramazan erzak kolisi hazırladı. Peki Carrefoursa marketlerde Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı yaklaştı, bu yıl ilk iftar 2 Nisan cumartesi günü yapılacak ve rahmet ayı Ramazan başlamış olacak. Ramazan öncesi birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, onların iftar sofralarına az da olsa katkıda bulunmak için marketlerin Ramazan erzak kolilerini araştırıyor. Zincir marketler 2022 Ramazan kolilerini hazırladı ve satışa sundu. Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99,90 lira ile 349,90 lira arasında değişiyor. İçinde farklı ürünlerin olduğu Ramazan erzak kolilerinin fiyatları farklılık gösteriyor. Peki 2022 Carrefoursa market Ramazan erzak kolisinin içinde neler var ve Carrefoursa Ramazan kolisi kaç para?

2022 Carrefoursa Ramazan erzak kolisi:

CarrefourSA, farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini 109,90 ila 289,90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi hazırlayan CarrefourSA, farklı talepleri karşılamayı hedefliyor.

İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 109,90 lira olan ‘Klasik Ramazan Kolisi’nde 14 ürün yer alırken, 179,90 lira değerindeki ‘Süper Ramazan Kolisi’ 22 ürün içeriyor. 26 ürünün sunulduğu ‘Mega Ramazan Kolisi’ 229,90 liradan, 34 ürünün yer aldığı ‘Lüks Ramazan Kolisi’ de 289,90 liradan satılıyor.

Ramazan kolisi alan CarrefourSA müşterileri, yüzde 33'e varan tasarruflu alışveriş imkanına erişebiliyor. CarrefourSA, ramazan kolileri için online üzerinden de sipariş alıyor.

Öte yandan, CarrefourSA'nın tüm satış kanallarından satın alınabilecek ramazan kolileri, istenilen kişiye veya Darüşşafaka, Kızılay, Tohum Otizm Vakfı başta olmak üzere STK'lara direkt bağışlanabiliyor.