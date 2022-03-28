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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yakan Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

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Filistinli aktivist Beşşar el-Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adi Ad" adlı Yahudi yerleşim biriminden gelen İsraillilerin Nablus'un güneyinde yer alan Calud köyüne saldırı düzenlediğini belirtti.

Calud köyünde Filistinlilere ait 4 aracı ateşe vererek maddi hasar oluşmasına neden olan Yahudi yerleşimcilerin, olay yerinden kaçarak uzaklaştığı aktarıldı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesindeki araçlara zarar veren Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına İbranice "intikam" ve "Araplara ölüm" sloganları yazdı, Davud yıldızı sembolü çizdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. BM rakamlarına göre işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 670 bin İsrailli yaşıyor. Bu yerlerde ikamet eden yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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