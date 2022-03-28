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Rusya'dan İstanbul'da müzakere görüşmesi için flaş açıklama

Rusya'dan İstanbul'da müzakere görüşmesi için flaş açıklama

İstanbul Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları sonrası müzakere adresinin İstanbul olması konusunda karar alındı. Rusya tarafından son dakika açıklaması geldi. Lavrov olumlu yaklaşırken Kremlin Sözcüsü Peskov da yaptığı açıklamada "İstanbul'daki Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin bugün başlaması pek olası değil yarın olabilir" dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakerelerin yeniden başlayacağı ve İstanbul'da olabileceği açıklanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz' dedi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, “Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Türkiye’de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar başarılı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, “Müzakerelerde yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, daha verimli oluyor. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye’ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve Kuleba da görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından taraflar müzakere görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelecek. Rus heyeti saat 16.00'da İstanbul'da olacak. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de yer alacağı öğrenildi.

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