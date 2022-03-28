Elazığ'da amatör ligde olaylı maç! Hakem 18 kırmızı kart çıkardı

ELAZIĞ'da oynanan Bölgesel Amatör Lig 1. müsabakasında futbolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Olaylar neticesinde toplamda 18 kırmızı kart çıktı. Sinirini alamayan futbolcular, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi.

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Elazığ’da Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup 16'ncı hafta karşılaşmasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u ağırladı.

Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1'lik skor ile Elazığ ekibinin üstünlüğünde devam ederken, karşılaşmanın 88'inci dakikasında futbolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik güçleri kavgaya müdahale etti. Futbolcuları ayırmak için biber gazı kullanılırken kavga, zorlukla kontrol altına alındı.

18 kırmızı kart!

Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu ile 1 yönetici, Bismil 1936 Gençlik'ten 10 futbolcu ve 1 yöneticiye maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaşanan olaylar karşısında nasıl yaptırımlar uygulayacağı büyük merak konusu.

Öte yandan Diyarbakır ekibi futbolcularının kullandığı Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odası tanınmaz hale getirdi.