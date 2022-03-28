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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'ni Dünyanın ilk 'Dikey İnişli Roket Yarışması' için rekor başvuru

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'ni Dünyanın ilk 'Dikey İnişli Roket Yarışması' için rekor başvuru

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenecek "Dikey İnişli Roket Yarışması" ilgiyle karşılandı. Yarışmaya başvuru sayısı 100'ü aştı.

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TÜBİTAK SAGE'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, dünyadaki ilk roket itkili iniş yarışmasına 108 takım ve toplam 746 yarışmacı başvurdu.

Yarışmayla Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasındaki roket itkili iniş sistemleri hakkında lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamak ve gençlere, farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle, takım halinde tasarım yapma yeteneği kazandırmak amaçlanıyor.

Dikey iniş kategorisinde yarışmacılardan şartnamede belirtilen gereksinimleri karşılayacak bir roket tasarımı yapmaları (füze ana bilgisayarı tasarımı, kontrol sistemi tasarımları, hareketli kanatçık tasarımları, vana ve kontrolcü seçimleri ve benzeri), roketi üretmeleri, yarışma komitesi tarafından finalist takımlara sağlanacak soğuk gaz itki sistemini kullanarak roketi başarılı şekilde yere dikey inişle indirmeleri bekleniyor.

Tasarım raporlarının değerlendirilmesi sonrası başarılı olan takımlar atışa hazırlık çalışmaları yürütecek.

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