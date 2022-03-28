Erzincan ve Akdeniz'de peş peşe depremler!

ERZİNCAN'da ve Akdeniz açıklarında peş peşe hafif şiddetli depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Erzincan depreminin 2.4, Akdeniz depreminin ise 3.2 şiddetinde gerçekleştiğini paylaştı.

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Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 07.12’de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Çalıklar köyü mevkiinde 2.4 büyüklüğünde yerin 5.6 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Erzincan'da hafif şekilde etkili olan depremden kısa süre sonra bu kez Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 8:39'da gerçekleşen Akdeniz depreminin şiddetini ise 3.2 olarak açıkladı.