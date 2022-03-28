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Rusya lideri Putin yıllar önce 5 AB ülkesini de işgal listesine eklemiş

Rusya lideri Putin yıllar önce 5 AB ülkesini de işgal listesine eklemiş

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş ikinci ayına girdi ve tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllar önce Avrupa Birliği üyesi 5 ülkeyi de "işgal listesine" eklediği ortaya çıktı.

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Alman medyasında yer alan haberlerde 2014 yılında Ukrayna’nın AB’ye katılmak istediğini açıklamasından sonra Putin’in o yılın Eylül ayında kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde 5 ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Polonya, Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya...
Özel olarak uyarının dönemin Ukrayna liderine yapıldığı ülkelerin Polonya ve Romanya ile birlikte Baltık’ta bulunan Estonya, Letonya ve Litvanya olduğu aktarıldı.

'Eğer istersem, Rus ordusu sadece Kiev’i değil...'
Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Suddeutsche Zeitung’da yer alan haberde Putin’in dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya, “Eğer istersem, Rus ordusu sadece Kiev’i değil Riga’yı, Vilnius’u, Tallinn’i, Varşova’yı ve Bükreş’i iki günde işgal eder” dediği vurgulandı.

Daha önce de uyarı yapılmıştı
Letonyalı diplomat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis de bu ayın başında Politico’ya açıklamalarda bulunmuş ve Putin’in saldırılarının genişleyebileceğinin sinyalini vermişti.

Deneyimli diplomat, “Putin, askeri hedeflerini artırabilir ve Ukrayna’dan zaferle ayrılırsa Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya’ya saldırabilir. Eğer biz Ukrayna’ya destek vermezsek, bu savaş Ukrayna’da durmayacak” demişti.

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