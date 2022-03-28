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Şamil Tayyar 'Tansu Çiller yüzde 5.6 oy alıyor' diyen anketle dalga geçti! Hilmi Daşdamir Şamil Tayyar'ı 'FETÖ'cü ilan etti

Şamil Tayyar 'Tansu Çiller yüzde 5.6 oy alıyor' diyen anketle dalga geçti! Hilmi Daşdamir Şamil Tayyar'ı 'FETÖ'cü ilan etti

Siyasete dönme hazırlığı yapan Tansu Çiller'le ilgili Optimar Araştırma'nın yaptığı anket yeni bir tartışmayı başlattı. Optimar anketine göre Tansu Çiller'e oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.6 çıkarken, Şamil Tayyar, bu anketle dalga geçti. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise Şamil Tayyar'ı "FETÖ'cü eleman" ilan etti.

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı ve parti kurması durumunda Tansu Çiller'e oy vereceklerin oranının yüzde 5.6 bandında olduğunu yazdı. Bu anket sonucuna Şamil Tayyar sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Şamil Tayyar anketle dalga geçti: Kim gaz veriyor?
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, “Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş. Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var” diyerek dalga geçti.

FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman...
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir’den Şamil Tayyar'a sert tepki geldi. “Düne kadar FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman bizi gaz vermekle suçlamış” diyen Daşdemir, sözlerine şöyle devam etti. 

- Biz Optimar olarak Türkiye’nin Nabzı’nı tutuyoruz. Geçmiş seçimlerde defalarca kez Türkiye’de en yakın seçim tahmini yapmış bir ekip olarak nabzı tutmaya da devam edeceğiz.

- Sırtımızda yumurta kafesi yok. Yani kimseye de eyvallahımız yok. Hesabımızı Yüce Allah’a vereceğimiz düşüncesi ile hareket ederiz.

- Bizim burada sorduğumuz kamuoyunda konuşulan isimlerin kamuoyundaki potansiyelidir. Eğer basit düzeyde araştırma okur yazarlığınız yoksa yaptığınız gazetecilik de siyaset de boş.”

İşte o paylaşım…

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