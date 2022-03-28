Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na bomba soru: Bildiriyi hangi büyükelçiye gönderdin ve düzelttirdin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla." dedi.

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Esenyurt İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katılan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltti.

"O masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na sorsun"

Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin 6'lı bir masa kurduğunu hatırlatan Soylu, şöyle konuştu: "Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum; Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla. Kendilerine ve bu millete biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, bizden sonra bunu, hangi büyükelçiye gönderdin ve düzelttirdin diye sorsunlar. Bu ülke, büyükelçilere ve onların efendilerine uşaklık yapanları çok gördü. Bu ülke, AB ve Amerika'nın oyunlarıyla vesayet kuranları, birlik beraberliğini bozmak isteyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüştür."



Türkiye'yi zillet altında bırakmak isteyenlerin etraftaki coğrafyayı kana bulamak isteyenler olduğuna işaret eden Soylu, "Bu ülkeyi şu 6'lı masanın birbirine benzemeyenlerine teslim etmek isteyenler, bu ülkenin değerlerini allak bullak etmek isteyenlerdir. Biz bu toprakların bütün zenginliklerine karşı bir sorumluluk sahibiyiz. Elimize tarihi bir fırsat geçmiştir, bu bir millet ve insanlık meselesidir. Bu fırsat bir daha belki de elimize geçmeyecektir. Erdoğan gibi liderler yüz yılda bir gelir. Karabağ, milletlerimizin böğrüne saplanmış hançerdi, onu oradan çıkarmaya kimse cesaret edemedi. Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan zamanını kolladı ve o hançeri çıkardı." ifadelerine yer verdi.

"2023 Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcı olacak"

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gençlerin, "Cumhurbaşkanını ara" sloganları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Sesi, toplantı salonuna verilen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnanıyorum 2023'te yapılacak seçimler, Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak ve 2024'te de kaybedilen belediyemizi geri alacağız. Durmak yok, yola devam diyorum. En yakın zamanda Esenyurt'ta belki bu bahar, belki yaz olur ama Ramazan Bayramından sonra sizlerle buluşmanın hasreti içindeyim. Gayret edeceğiz, rehavet yok, çok çalışacağız. Özellikle de Esenyurt'la beraber çevredeki bazı ilçelerde de büyük bir sıçramayı sizlerden bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nün ve ardından Tokat Havalimanı'nın açılışında büyük bir ihtişam yaşadık. İstanbul'umuzun farklı ilçelerinde bu tür açılışları yaparak, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile geleceğe yürüyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."