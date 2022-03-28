Seçim hazırlıkları başladı! Abdulkadir Selvi'den son Ankara kulisleri

SEÇİM Kanunu'ndaki değişikliklerin Türk siyasetini yeniden formatlamaya hazır aday olduğunu belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'daki seçim hazırlıklarını ve senoryalarını yazdı...

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Erken seçim olacak mı?. Yeni seçim yasasıyla birlikte ittifaklar devam edecek mi?.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı ne?.. Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masayı dağıtmamak için küçük partilerin liderlerine ne teklif etmeye hazırlanıyor?. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinden son Ankara kulisleri...

Seçim yasasındaki değişiklikler Anayasa Komisyonu’ndan geçti, önümüzdeki hafta da Genel Kurul’da kabul edilip yasalaşması bekleniyor. Seçim yasasındaki değişiklikler siyaseti yeniden formatlamaya aday görünüyor. Onları maddeler halinde sıralamak istiyorum.

Erken genel seçim ihtimali bitiyor

1- Yazının başlığına bakıp erken seçim sonucu çıkarılmasın. Hatta tam aksine yeni seçim yasası demek, erken seçime gidilmeyeceği demektir. Yeni seçim yasasının yürürlüğe girdiği tarihin üzerine 1 yıl ekleyin, o size o tarihe kadar seçim olmayacağını gösterir.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in elini güçlendirdi

2- Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘yüzde 50 artı 1’in aranması ve ittifak sistemi küçük partilerin elini güçlendirmişti. Seçim yasasındaki değişiklikler ile küçük partilerin cumhurbaşkanlığı seçimindeki gücünü korurken, milletvekili seçimindeki etkilerini sıfırladı.

3- Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerde yüzde 50 artı 1 arandığı için küçük partilerin desteğine muhtaç.

4- Milletvekili seçiminde partilerin aldığı oylar sayılacağı için küçük partiler de Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu ya da Akşener’in desteğine ihtiyaç duyacak.

Ya CHP listesi ya da Saadet Partisi'yle yeni ittifak...

5- Küçük partiler ya CHP veya İYİ Parti listelerinden seçime girecekler ya da Saadet Partisi’yle birlikte yeni bir ittifak kuracaklar.

6. Altı parti lideri dün Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Gündemde ne olursa olsun küçük partilerin tek bir gündemi vardı. O da seçimlerde Meclis’e girebilmek.

Kılıçdaroğlu formül arayışında!

7- Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu formül arayışında. CHP liderinin, küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

8- Kılıçdaroğlu böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti seçmeninin oyunu garantiye alırken, diğer yandan da Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’a CHP listelerinden yer vererek muhafazakâr-dindar seçmendeki CHP alerjisini kırmayı hedefliyor.