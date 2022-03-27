Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki tur Türkiye'de yapılacak

UKRAYNALI müzakereci David Arahamiya, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik çaba gösteren Türkiye, dünyanın beklediği çözümün çıkacağı ülke olmaya çok yakın.

Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, sosyal medya hesabından müzakerelerin Türkiye'de devam edeceğini duyurdu.

Halkın Hizmetkarı Partisinin üyesi olan Arahamia, müzakerelerin 28-30 Mart'ta yüz yüze olarak Türkiye'de yapılacağını açıkladı.