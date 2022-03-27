Stokçuya yeni yaptırımlar! Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar çıktı

Ayçiçek yağı ve şekerin ardından bir çok gıda ürününde stokçuluk başladı. Artan fiyatlar hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ederken fırsatçılığa karşı yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup başkan vekilleri, milletvekilleri ile son dönemde sık sık istişare toplantıları yapıyor. Edinilen bilgilere göre AK Partideki beş grup başkan vekili, sorumlu oldukları milletvekilleri her hafta bir araya gelmeye başladı. Son yapılan toplantıda ana gündem maddesi stokçuluk ve fahiş fiyat artışları oldu.

Milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları çalışmalarda en fazla hayat pahalılığı problemi ile karşılaştıklarını, özellikle de bazı ürünlerin bulunmadığına yönelik şikayet aldıklarını söyledi. Ayçiçek yağı, şeker, un konusunda önümüzdeki dönemde yaşanacak problemlere dikkat çekildi. Depolarda mal bulunmasına rağmen fırsatçılar sebebiyle üreticiye ulaşmadığı, bu durumun fahiş fiyat artışlarına yol açtığını vurgulayan milletvekilleri özellikle fırıncı ve gıda sanayicisinin, "Ham madde bulamıyoruz" şeklinde şikâyetler aldıklarını kaydetti.

Milletvekilleri tarafından stokçular, fırsatçılar ve fahiş fiyat artışlarına karşı yeni tedbirlerin alınmasını talep edilirken bu taleplerin parti yönetimi tarafından hükümete iletileceği belirtildi. Vekiller önümüzdeki günlerde stokçularla ilgili yeni kararlar alınabileceğini dile getirdi. Ayrıca TCK'daki 'stokçuluk ve fiyatları etkileme' suçlarının cezasını artırarak bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde kanuni düzenleme yapılacağı bilgisi verildi.

(TÜRKİYE)