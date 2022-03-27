Hrant Dink cinayeti davasının firari sanığı Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı Türkiye'ye getirildi

Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı saklayan faile cinayet için borç para verdiği tespit edilen firari sanık Ahmet İskender Kırgizistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2007 yılında gazeteci Hrant Dink'e yapılan suikasttan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet İskender’in Interpol tarafından Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender’in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender isimli şahıs, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir. Şahsın Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek’te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığına şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan’da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde Kırgızistan emniyet birimlerince şahsın 26.02.2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır. Şahıs, 26.03.2022 tarihinde Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir. Ahmet İskender’in üzerinde kardeşi M.İ.’ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir” denildi.

Sahte pasaportla yakalanmıştı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan'da 3 Mart tarihinde sahte pasaportla yakalanmıştı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı öğrenilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ahmet İskender'i (38) gözaltına almıştı.

Yapılan incelemede İskender'in pasaportu ve ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi, "organize suçlara karışmak" ve "yasa dışı silah bulundurmak" suçlarının yanı sıra gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında da arama kararının bulunduğu ortaya çıktı.

"Sahte pasaportla ülkeye girmek" ve "belgede sahtecilik" suçlarından dava açılan İskender'in Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi tarafından iki ay tutuklu kalmasına hükmedildi.

Firari hükümlü Ahmet İskender

Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet İskender'i "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

İskender'in cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, 7 sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet İskender'in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Dink cinayeti davası, aralarında Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri ve jandarma komutanları dahil 78 sanıklı olarak devam etmişti.