Ehliyet yenileme nasıl yapılır 2022 nereden yapılır, başvuru adımları

Ehliyetler nasıl yenilenir? Ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? soruları ehliyet yenileyecekler vatandaşlar tarafından bir hayli sorgulanıyor. 1 Ocak 2016'dan önceki yıllara ait ehliyeti olanlar ehliyetlerini değiştirmek zorunda. Peki ehliyet yenileme ne zamana kadar yapılacak? Ehliyet değiştirmek için istenen, gerekli belgeler neler? Ehliyet değiştirme nereden yapılır? ehliyet değiştirme ücreti ne kadar? İşte detaylar.

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Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Peki ehliyet değiştirme ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı vatandaşlara ehliyetlerini yenilemeleri için 2022'nin son ayına kadar süre verdi. Bu süre içinde ehliyetini yenilemeyenlere ceza kesilecek. Ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlar Nüfus Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak tespit edilen belgeleri yanlarında getirebilirler. Ehliyet yenileme ücretini ödeyip dekontunu diğer belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne getirerek başvurusunu tamamlayabilir. İşte 2022 ehliyet yenileme işlemleri ve ücretleri hakkında son bilgiler

Ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır :Ehliyetlerini yenilemek isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu süre içerisinde vatandaşlar gerekli evrakları hazırlayıp Nüfus Müdürlüğü'ne götürerek başvuruda bulunabilirler. Ayrıca Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru için gidecek vatandaşlar ALO 199 hattı veya Nüfus Müdürlüğü Resmi websitesi üzerinden randevu alarak gidebilirler.

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı(Bankaya yatırılacak)

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

2022 ehliyet yenileme ücretleri ne kadar:



2022 yılında ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeyecek.

Ehliyet yenileme belgeleri nelerdir:



Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı(Bankaya yatırılacak)

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi(E-devlet üzerinden temin edilebilir.)