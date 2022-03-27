İstanbul'daki balıkçılardan serseri mayınlarla ilgili yasak kararına ilişkin açıklama

Rumeli Feneri Balıkçı Limanı'ndaki balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararını yerinde bulduklarını ifade etti.

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Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece avlanma kısıtlaması kararını desteklediğini söyledi.

Sert, can emniyeti öncelikli olduğu için olması gereken kararın alındığını belirterek, "Bu karar balıkçılığı tabii ki etkiler ama sezon zaten sonuna geldi. Gerekirse gündüz de yasak olabilir. Çünkü bir anda denk gelebilirsiniz. Alınan karara saygı duyuyoruz. İnşallah kimsenin canı yanmaz." dedi.

Balıkçı Talat Yer de 40 yıldır denizlerde olduğunu anlatarak, alınan karara uyulacağını, aksi halde denizde çalışanlar için tehlikeli durumun ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Denizcilik sektöründe 27 yıldır çalıştığını ifade eden Serkan Kesici ise mayının denizdeki vasıtalar ve çalışanlar için tehlike arz ettiğine dikkati çekerek, "Temizlenmeden denizde avcılık yapmak tehlikeli olur, önlem alınmalı." diye konuştu.

"Çocukluğumuzda bu sahilde kör bir mayın görmüştük"

Elli seneyi aşkın denizcilik yaptıktan sonra emekli olan Vehbi Girit de İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında da mayınlara denk geldiklerini söyledi.

Girit, savaş sonrasında Kilyos'un ilerisinde kayalıkların olduğu yere mayınların geldiğini anlatarak, "Kayalıklara vurup büyük bir hendek açardı. Onlar tesirli mayınlardı. Biz çocukluğumuzda bu sahilde kör bir mayın görmüştük. Mayın olduğunu bilmiyorduk, kafasını açmak için uğraştık. Daha sonra onu oradan aldılar." ifadelerini kullandı.