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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı! Marmaray rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı! Marmaray rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazelediğini bildirdi.

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Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın iyileştirilmesi ve demir yolu boğaz tüp geçişiyle Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sunan Marmaray, Asya ve Avrupa kıtalarını sadece 4 dakikada birbirine bağlıyor. Mart 2019'da ikinci etabın da tamamlanmasıyla 76,6 kilometrelik hat, 43 istasyon ile mega kente rahat bir nefes aldırıyor.

60,46 metre derinliğiyle raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağlıyor.

Yolcuların yüzde 51'i Avrupa Yakası'ndan
Geçen yıl 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşılmıştı. 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekor tazelendi.

Gün içinde 292 sefer yapan Marmaray'da, günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray'da, açılışından bu yana 670 milyon yolcu seyahat etti. Marmaray'da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi. Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52'sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa Yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu Yakası'ndan hareket ettiği tespit edildi.

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