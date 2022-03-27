BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  POLİTİKA

88 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk'tan dikkat çeken CHP açıklaması

88 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk'tan dikkat çeken CHP açıklaması

88 yaşındaki Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak "Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz." dedi.

Abone ol

Merkez sağ siyasetin eski isimlerinden, bir dönem TBMM başkanlığı da yapan Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, Basın Konseyi’nin 35. yıl dönümü kutlamasında konuştu.

“Onur Ödülü” alan Cindoruk  Basın Konseyinin kendisine bir onur bağışladığını belirterek teşekkürlerini sundu.

Gerçek Gündem’in haberine göre, konuşmasında CHP’nin ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gayretlerini takdir ettiğini söyleyen Cindoruk, “Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz. Cumhuriyet Halk Partisi benim fikirlerimi savunuyorsa, benim düşüncelerimi savunuyorsa, benim hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar teşhis etmek istiyorsa o benim partimdir artık mesele budur” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Genç evli çift ASELSAN'dan istifa etti nedeni şaşırttı birikimlerini ve arabalarını satıp...
Foto Galeri Genç evli çift ASELSAN'dan istifa etti nedeni şaşırttı birikimlerini ve arabalarını satıp... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Küçükçekmece Gölü’nde tedirgin eden görüntü
Küçükçekmece Gölü’nde tedirgin eden görüntü
Hulusi Akar'dan Ukrayna'daki tahliyelerle ilgili açıklama
Hulusi Akar'dan Ukrayna'daki tahliyelerle ilgili açıklama
 Elazığ'da deprem oldu merkez üssü Sivrice olan depremin büyüklüğü kaç oldu?
 Elazığ'da deprem oldu merkez üssü Sivrice olan depremin büyüklüğü kaç oldu?
ABD Başkanı Joe Biden Putin için söyledi kıyamet koptu Beyaz Saray apar topar açıklık getirdi
ABD Başkanı Joe Biden Putin için söyledi kıyamet koptu Beyaz Saray apar topar açıklık getirdi
Binali Yıldırım açıkladı: Petrol ve altından daha değerli hale geldi deliler gibi ekin
Binali Yıldırım açıkladı: Petrol ve altından daha değerli hale geldi deliler gibi ekin
Altılı masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bugün toplanıyor Babacan üç öneri götürdü
Altılı masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bugün toplanıyor Babacan üç öneri götürdü
488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
Son anket sonuçları bomba! Mehmet Ali Şahin paylaştı iki parti arasındaki fark dikkat çekti
Son anket sonuçları bomba! Mehmet Ali Şahin paylaştı iki parti arasındaki fark dikkat çekti
Galatasaray seçime gidiyor! Başkan Burak Elmas aday olamıyor yönetim ibra edilmedi
Galatasaray seçime gidiyor! Başkan Burak Elmas aday olamıyor yönetim ibra edilmedi
Torununu o halde görünce kalp krizi geçirdi
Torununu o halde görünce kalp krizi geçirdi