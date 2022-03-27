88 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk'tan dikkat çeken CHP açıklaması

88 yaşındaki Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak "Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz." dedi.

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Merkez sağ siyasetin eski isimlerinden, bir dönem TBMM başkanlığı da yapan Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, Basın Konseyi’nin 35. yıl dönümü kutlamasında konuştu.

“Onur Ödülü” alan Cindoruk Basın Konseyinin kendisine bir onur bağışladığını belirterek teşekkürlerini sundu.

Gerçek Gündem’in haberine göre, konuşmasında CHP’nin ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gayretlerini takdir ettiğini söyleyen Cindoruk, “Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz. Cumhuriyet Halk Partisi benim fikirlerimi savunuyorsa, benim düşüncelerimi savunuyorsa, benim hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar teşhis etmek istiyorsa o benim partimdir artık mesele budur” dedi.