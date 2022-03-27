Binali Yıldırım açıkladı: Petrol ve altından daha değerli hale geldi deliler gibi ekin

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya Ukrayna savaşına dikkat çekerek artık gıdanın petrol ve altından daha değerli hale geldiğini söyledi. Yıldırım, "Birkaç konuşmamda tarıma çok dikkat çektim, vatandaşlara dedim ki ekin, deliler gibi ekin, dağı, taşı ekin. Merak etmeyin devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek." dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Coğrafyanın kader olduğunu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birbiriyle birleştiren, bugünlerde güneyinde, kuzeyinde en büyük krizlerin yaşandığı bir bölgede bulunduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze ya telefonla görüştü"

"Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 65 ülkeye ulaşırsınız. 3 saatlik uçuşla 52 ülkeye ulaşırsınız. Yine 4 saatlik uçuşla 2 milyar nüfusa erişen bir uçuş yapıyorsunuz. 20 trilyon dolar ticaretin döndüğü bir coğrafyada bulunuyoruz. Onun için Türkiye sadece kendisi için değil, etrafın da gözü Türkiye'de, Türkiye'nin liderinde olan 2 milyar insan var. Biz onlar için de sorumluyuz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze ya telefonla görüştü. Niye? Ukrayna'da, Rusya'da bu sıkıntının, bu operasyonun durması için. İnsanlar, sabiler, günahsız siviller ölmesin. Biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliriz. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit verdik. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz. Onun için ne diyoruz? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' 20 yıldır bu inanç, düşünceyle milletimizin hizmetindeyiz."

"Milletimizin gönlüne girmeye devam edeceğiz"

Binali Yıldırım, geçen hafta dünyanın en büyük köprüsünü açtıklarını, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete aldıklarını, dün Tokat'ta havaalanı açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, kendisinin aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı olduğunu hatırlattı.

Herkesin Türkiye'ye baktığını, bunun ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu bildiklerini, bu nedenle hiç rehavet gösterme şansları olmadığını, sıfır hatayla çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, "Gece gündüz, yağmur çamur demeden milletimizin gönlüne girmeye devam edeceğiz. Yakında Hattuşaş Havaalanı da bitecek. Sadece o değil Rize Artvin arasına dünyanın 5'inci, Avrupa'nın 2'inci denize yapılmış havaalanını bitirdik, onu da yakında açacağız. Gümüşhane Bayburt arasında bir havaalanı başladık. O da bitmek üzere, onu da açacağız. 26 havalimanıyla başladık, 57, diğerlerini de sayarsak 60 havalimanına çıkardık." diye konuştu.

"Gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak"

Yıldırım, hava yolunun halkın yolu haline geldiğini, Kovid-19 salgınının bu sürece biraz engel olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Pandemi de yavaş yavaş gündemden çıkmaya başladı. Tam işler yoluna girdi derken Rusya-Ukrayna krizi patladı. 'Bize ne?' diyemeyiz. 250 kilometre, bak mayınlar Boğaz'a kadar geldi. Sonra orada ateş var, gözyaşı var, insanlık ayıbı var. İşte bu ateşi söndürmek için de gecesini gündüzüne katan bir lider var. Riya yapmadan, taraf tutmadan, adalet peşinde olan lider Recep Tayyip Erdoğan var. Bu savaşın doğurduğu sonuçlar, bugün ateş düştüğü yeri yakıyor ama bu savaş bittiği zaman bunun en büyük bedelini yaşayacak ülkelerin başında biz geliyoruz. Unutmayalım. Çünkü bizim ticaretimizin büyük bir kısmı, alışverişimizin 40 milyar doları bu iki ülkeyle yapılıyor. Bu iki ülkeden ülkemize 8 milyon ziyaretçi geliyor. Bu iki ülke, dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60'ını sağlıyor. Şimdi bunlar yok. Bunlar olmayınca ne olacak? Gıda, tarım ürünleri önemli hale gelecek. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız, öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor. Birkaç konuşmamda tarıma çok dikkat çektim, vatandaşlara dedim ki ekin, deliler gibi ekin, dağı, taşı ekin. Merak etmeyin devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek. Yeter ki siz ekin çünkü artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi."

Binali Yıldırım, sözlerini, gençleri internet ve sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda uyararak tamamladı. Konuşmasının ardından Yıldırım'a hediye takdim edildi.

Danışma Meclisi Toplantısı'na, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve diğer ilgililer katıldı.