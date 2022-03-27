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Torununu o halde görünce kalp krizi geçirdi

Torununu o halde görünce kalp krizi geçirdi

DÜZCE’de bir genç, bir grupla girdiği tartışmada bıçaklandı. Torununu yerde kanlar içinde gören yaşlı kadın kalp krizi geçirdi.

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Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ö. (30) ile 6 kişilik bir grup arasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Cihan Ö., karın bölgesinden bıçaklanarak kanlar içinde yerde kaldı. Kavgaya karışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

Torununun kanlar içinde yerde yattığını gören Z.A. (70) ise baygınlık geçirdi. O sırada yaralı şahsa ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaşlı kadın için de seferber oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan Cihan Ö. ve Z.A., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 6 kişi ise polisin yaptığı kısa süreli çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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