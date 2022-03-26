BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  DÜNYA

Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Irak Meclisi, yeterli sayı bulunmadığı gerekçesiyle bugün yapılmayan cumhurbaşkanlığı seçimini çarşamba gününe ertelediklerini duyurdu.

Abone ol

Irak'ta bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi.

Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, seçimin çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

Yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi, toplam 329 sandalyeli mecliste 202 milletvekilinin hazır bulunmasına rağmen, yeterli sayıya ulaşılamadığı için yapılmadı.

EN AZ 220 ÜYENİN HAZIR BULUNMASI GEREKİYOR
Yasaya göre cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli meclis üyelerinin en az 220 üyesinin hazır bulunması gerekiyor.

Irak’ta 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı, Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir ayın ölü sayısı! Ukrayna-Rusya savaşında verileri BM paylaştı
Bir ayın ölü sayısı! Ukrayna-Rusya savaşında verileri BM paylaştı
Galatasaray genel kurulunda güldüren an: Ben yaşıyorum yahu
Galatasaray genel kurulunda güldüren an: Ben yaşıyorum yahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok
Tahkim Kurulu MHK'nın hakem kararını bozdu; görev iadesi
Tahkim Kurulu MHK'nın hakem kararını bozdu; görev iadesi
İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 ismin mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 ismin mal varlıkları donduruldu
Rusya-Ukrayna savaşında korkunç iddia: Komutanlarını ezdiler
Rusya-Ukrayna savaşında korkunç iddia: Komutanlarını ezdiler
Trabzon'da kaya parçası otomobilin üzerine düştü; 4 ölü
Trabzon'da kaya parçası otomobilin üzerine düştü; 4 ölü
Bakan Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu Sivas'tan öteye geçemiyordu
Bakan Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu Sivas'tan öteye geçemiyordu
Erzurum'da boşandığı eşiyle kızını öldürüp teslim oldu!
Erzurum'da boşandığı eşiyle kızını öldürüp teslim oldu!