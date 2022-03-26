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Türkiye 26 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 26 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 267 bin 848 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı,70 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 751 bin 309'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Mart 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 17 bin 673 oldu.

26 Mart Cumartesi koronavirüs tablosu:

Önceki gün yayınlanan veriler:

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