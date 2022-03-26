Türkiye 26 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 267 bin 848 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı,70 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 751 bin 309'a yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Mart 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 17 bin 673 oldu.
26 Mart Cumartesi koronavirüs tablosu:
Önceki gün yayınlanan veriler:
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