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İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı

İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı

SARIYER'de gün içinde mayının rastlandığı noktaya yakın bölgede ikinci kez mayın görüldüğü öne sürüldü. Güvenlik kaynakları tarafından açıklama yapılarak söz konusu iddia yalanlandı.

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Ukrayna'nın Rusya için döşediği mayınlardan birinin akıntı neticesinde İstanbul Boğazı'nda görülmesi gündüz saatlerinde büyük panik yaşatmıştı. Söz konusu mayın, SAS komandolarının 2 buçuk saatlik müdahalesiyle imha edilmek üzere götürülmüştü.

Akşam saatlerinde ise ticari bir gemi tarafından aynı yere yakın noktadan ikinci bir mayın ihbarı yapıldı. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede yeni bir çalışma başlattı.

İnceleme sonrası güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önlem olarak, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamasının ardından balıkçılar limanlara geri dönmeye başladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, boğazda gündüz rastlanan mayının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" demişti. Ayrıca Akar, konuyla ilgili Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüşüldüğünü de bildirmişti.

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