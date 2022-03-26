Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentini vurdu! 5 yaralı

UKRAYNA'nın Lviv kenti Valisi Maksim Kozitskiy, Lviv şehrinin 2 Rus roketiyle vurulması sonucu 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Kozitskiy yaptığı açıklamada, “Lviv 2 roketle vuruldu. Sivil yerleşim alanlarına isabet ettiğine dair bilgi yok. Resmi bilgilere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerinden bildiriyorum. Sakin kalmaya devam edin. Her şey kontrol altında. Ancak hava saldırısı tehlikesi geçmedi" ifadelerini kullandı.