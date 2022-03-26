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Ukrayna ordusuna katılan ünlü sanatçı kanlar içinde kaldı: İşte sizin savaştığınız Naziler

Ukrayna ordusuna katılan ünlü sanatçı kanlar içinde kaldı: İşte sizin savaştığınız Naziler

UKRAYNA'da gönüllü olarak orduya katılan ünlü şarkıcı Andriy Khlyvnyuk, Rusya'nın saldırılarında yaralandı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 31 gündür sürüyor. Saldırıların ilk gününden itibaren Ukrayna halkı, topraklarını Rus ordusuna karşı savunmak için gönüllü olarak orduya katılıyor. Savaşa katılan gönüllülerden biri olan BoomBox grubunun solisti Andriy Khlyvnyuk, Rus saldırıları sırasında yüzünden yaralandı. Yaralandıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Khlyvnyuk, “Rusya'daki dinleyicilerim, işte sizin savaştığınız Naziler” notunu düştü.

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