Cansever evli mi eşi ve çocuğu var mı Cansever gençliği nasıldı?

Sesi ve farklı tarzı ile sevilen şarkıcı Cansever bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Özel hayatı hep merak konusu olan Cansever aslen Makedonyalı ve 54 yaşında. Gerçek adı Dzansever Dalipova hiç evlenmedi ve çocuğu yoktur. Küçük yaşta gözünü kaybeden Cansever 7 çocuklu bir aileden geliyor. 12 yaşında oyun oynarken gözünü kaybeden Cansever hakkında merak edilenler...

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Güçlü sesi, kendine has giyim tarzı ve şarkıları ile sevilen başarılı isim Cansever'in hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir müzik piyasasından uzak kalan Cansever bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak, şarkıları ile seyirciyi mest edecek. 54 yaşında oaln Cansever aslen Makedonyalı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever 7 çocuklu bir aileden geliyor. 12 yaşındayken sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir

Cansever kimdir: Cansever, Temmuz 1967 yılında Makedonya’da Veles şehrinde 7 çocuklu ailede en küçük çocuk olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. Babası Makedonya’da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa

fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.

Çocukluğundan beri müzik dünyası içinde olan Cansever, ilk albümü "Kemano Başal E Romenge" yi 1992 yılında Makedonya'da çıkartmış ve bu şarkı ile büyük bir başarı yak

Klip Müzik ile çalıştığı yıllarda iyi bir promosyon yapıldığı için uzun bir süre

yükselişini sürdürdü. Ancak, Klip Müzik son yıllarında ne kendisine ne de

sanatçılarına artık fayda sağlayamaz hale geldiğinde ve bir gün kapandığındaCanseverin şansı da kötüye gitmeye başladı. Üstüne bir de yıllardır çektiği sağlık sorunları yeniden kendini hissettirmeye başladı. Stres ve üzüntü her geçen gün Onun belini büküyor görüntüsünü olumsuz etkiliyordu. 1994 yılında 24 yaşlarındayken bir tür romatizma çeşidi olan “Morbus Behterew” diye bir hastalık onu iki büklüm yaptı. Türkiye’de tedavisini olamadı 15 yıl çekti sonra 2007 yılında gittiği Almanya’ya yerleşti orada yaşamaya başladı.

2009 tarihinde Almanya’da ameliyat oldu. Ameliyat olarak yıllardır sırtında bir yük gibi taşıdığı kamburluk sorunundan kurtuldu. 2005 yılında “Gelinim Olur musun?” yarışmasından Ata ve meşhur anası Semra Yücelhanım ile tanıştı. Adana’ya konsere gittiğinde yanında Ata’yı da götürdü. Ata Adana’da otelde uyuşturucudan ölünce Cansever suçlandı.

Cansever 2013 yılının Eylül ayında “Hey Denysha” isimli yabancı şarkıyı seslendirip üstüne birde klip çekince sosyal medya sallandı.