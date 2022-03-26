İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Balıkçılar korku içinde: Çok büyük tehlike

Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen mayın İstanbul Boğazı girişinde görülmesi balıkçıları tedirgin etti.

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Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldi. Mayın olduğu düşünülen cisim Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelenirken, balıkçılarda da tedirginlik yaşattı.



İstanbul Boğazı girişinde görülen mayının kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, “Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Denize çoğu çıkmadı. Çıkanlar da geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de gemiciler için de çok büyük tehlike bu. Bizden şuan gören yok” dedi.



Etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'ndaki mayın çalışmalarıyla ilgili, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor" dedi.