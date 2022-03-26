Ukrayna Türkiye'ye bilerek mi mayınları bıraktı? Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Ukrayna savaş suçu işledi

İstanbul Boğazı Ukrayna'nın bıraktığı mayınlarla karşı karşıya. Uzmanlar bu mayınların rasgele bırakılmasındüki şüphelere dikkat çekiyor. Cihat Yaycı, “Ukrayna’nın bilerek denize bıraktığı mayınlar bir savaş suçudur. Bu mayınlar yüzünden önümüzdeki günlerde İstanbul’da deniz trafiği durabilir!" diyerek tehlikelere dikkat çekti.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı İstanbul Boğazı'na kadar gelen mayınlarla ilgili oluşabilecek felaketlere dikkat çekerek devletin sorumsuzluk yaptığını söyledi. “Ukrayna’nın bilerek denize bıraktığı mayınlar bir savaş suçudur. Bu mayınlar yüzünden önümüzdeki günlerde İstanbul’da deniz trafiği durabilir" dedi.

Cihat Yaycı şunları söyledi:

420 mayının Karadeniz'de serseri mayın şeklinde dolaştığı söyleniyor. Ukrayna tarafından hiçbir sivilin dikkate alınmaksızın böyle mayın döşenmesi, mayınların koptuğu da kesin değil, bırakılmış olma ihtimali de çok yüksek. Mayınlar tespit edildikten sonra koptu deyip üzerinden sorumluluk atmaya çalışan bir devlet var. Başından beri şunu söylüyoruz, uçağa bomba koyma gibi bir durumdur. Uçağa bomba ihbarı yapıldığında vardır, yoktur deyip nasıl geçilmezse bundan da geçilemez. Deniz Kuvvetleri de mayın tehlikesi olduğunu varsayıp önlemler almıştır.

-30 kilogramlık bir mayın.Gemiye çarpmayla patlıyor. Bunlar batırma derecesinde etkilidir. Bu mayınların doğal gaz, petrol ya da LNG yüklü gemilere ya da şehir hatları vapuruna temas etmesi İstanbul için çok büyük bir felaket olur 420 başıboş mayından bahsediliyor. Karadeniz bir mayın tarlasına dönmüştür. Bir de 120 kilogramlıklar var onların akıntıyla gelme hızı daha düşük. Hava kararınca ne olacak? Trafik nasıl işleyecek? Independenta gibi bir felaket oluşturabileceğini unutmayalım. İstanbul'da zelzele oluyormuş gibi günlerce yanmıştı. Sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz var bunların manevra kabiliyetleri de kısıtlı.

-Öncelikle bu mayını döşeyen Ukrayna'nın savaş suçu işlediği ve bu konuda tedbir alınması gerektiği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de suç duyurusunda bulunmak gerektiğini eklemeliyim.

Abdullah Ağar: Montrö manipüle edilebilir

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da mayınlarla oluşacak tehditle ilgili konuşarak "Akla şu soru geldi: Birileri bu mayını serbest mi bıraktı? Birileri bu sürece manipüle mi ediyor? Karadeniz bu savaşın en önemli alanı. Rus tarafı bu mayınları gerekçe göstererek üç NATO ülkesi ve Ukrayna'nın deniz trafiğiyle ilgili baskı oluşturmak istedi. NATO da kalıcı mayın eylem grubunun Karadeniz'de konuşlandırılması konuşulmaya başlandı. Bu ikisi de savaşın manipüle edilmesi ve Montrö'nün manipüle edilmesiyle ilgili meseleleri ortaya çıkarıyor." dedi.