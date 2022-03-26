Şeker ve ayçiçek yağında kontrolsüz zam yağacaktı! Vatandaşa uyarı

Ramazan öncesi gıda spekülatörlerine karşı uyarı yapıldı. Şekerde başlayan fiyat artışına hükümet el koydu. Ticaret Bakanlığı stokçularla ilgili inceleme başlattı. Tarım Bakanlığı da üreticileri uyarmasıyla birlikte bazı firmalar fiyatı düşürdü.

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Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları işleme alarak, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yaptığını, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL’den 575 TL bandına indirdiğini açıkladı. Peki bu karar piyasalara nasıl etki etti? Vatandaşlar etiketlerde fahiş zamları gördüğünde ne yapmalı? İşte cevabı.

Zammı durdurdular

Birçok markanın zam hazırlığında olduğunu ve bu kararla birlikte zammı durdurduklarını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Diledikleri şekilde fiyat artıracaklardı

Birkaç ay zarfında zaten şekerin fiyatı neredeyse yüzde 80 artmıştı. Bizim birkaç ay önce 6 lira ile 8 lira bandında aldığımız toz şeker, 14 lira ile 17 lira bandına çıkarılmıştı. Şimdi de aynı ayçiçek yağında olduğu gibi fiyatların artacağı söylentisini yayarak bilinçsiz tüketicilerin ramazan arifesinde marketlere adete hücum ederek toplu alım yapmalarını zamdan korunmak için toplu alım yapmalarını sağlamak istediler. Böylelikle raflarda şeker azalacak, diledikleri şekilde fiyatı artırmayı planlıyorlardı.

Bu haber tüketici örgütleriyle dillendirilince bakanlık devreye girdi ve denetimleri neticesinde 800 liraya çıkması planlanan şekerin 575 liraya ineceği açıklandı.

Profesyonel vurguncular

Bizim gözlemlediğimiz şeker fiyatlarında yapılmak istenen her zamanki profesyonel vurguncuların rant oyunu şimdilik tökezlemiş durumda. Bu kadarı yetmez, kamu otoritesinin de işin üzerine giderek raflarda bulunmayan şekeri tutan failleri cezalandırmalı ve Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre stokçuluk suçu işlediklerinde dolayı Cumhuriyet savcılarından ihbarda bulunmalıdır.

Spekülatif hareketlerin nedeni nedir?

Bunun en önemli nedeni vurgundur. Ramazan öncesi sıklıkla karşılaştığımız bir vurgun senaryosu yaratılmış ve böylelikle birileri büyük miktarda haksız kazanç sağlamak amacındadır.

Dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde halkın temel ihtiyaçları serbest piyasa ekonomisinin vahşi kurallarına terk edilmez. Eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme ve gıda gibi sektörlerde devletin düzenleyici ve denetleyici rolü vardır. O nedenle ekmek fiyatları belirlenirken kamu otoritesinin onayı gerekir.

Gerekirse haftaya 2-3 liradan alsın biz talebi düşürürsek fiyatlar da düşmek zorunda kalacaktır. Tüketici ben zamdan etkilenmeyim diye 1 kilo yerine 5 kilo birden alırsa o taktirde fiyatlar hızlı bir yükselişe geçecektir.

Tüketiciler ihtiyaçlarını asgari düzeyde almalıdır

Bu nedenle tüketicilerin fiyatları yükseltilmek istediği gözlenen tüm ürünlerdeki ihtiyaçlarını asgari miktarda almalarını ve fiyatları kıyaslamadan da satın alma kararı vermemelerini tavsiye ediyorum. Bu arada sebze ve meyvede dijital takip sistemi kurulursa tarladan nihai tüketiciye kadar kime hangi tarihte hangi fiyatla aldığı kime kaça sattığı tespit edilebilecektir. Ayrıca paketli temel ihtiyaç ürünlerinde tavsiye edilen satış fiyatının ambalaja yazılması zorunlu hale getirilirse, eski fiyattan alıp rafa koyduğu mala fahiş fiyat uygulayanlar tüketiciler tarafından anlaşılabilecek. Böylelikle tüketici kimin vurgun yaptığını net olarak görecektir.