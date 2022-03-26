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Bursa'da emekli öğretmen dehşeti! Eşini defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da emekli öğretmen dehşeti! Eşini defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra...

BURSA’nın Karacabey ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Yusuf Karayün (70), iddiaya göre tartıştığı eşi Aynur Karayün'ü (62) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini de bıçaklayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Yusuf Karayün tedavi altına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen ve eski Atatürkçü Düşünce Derneği Karacabey Şube Başkanı olan Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, eline geçirdiği bıçakla Aynur Karayün’ü defalarca bıçakladı. Yusuf Karayün ardından aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Eşini öldüren ve sonrasında bıçakla intihara kalkışması sonrasında ağır yaralanan Yusuf Karayün, polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yusuf Karayün ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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