Deprem olacak! Dedikleri her şey çıktı 'aman dikkat' deyip Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Şiron yaralı şifacıdır: Başrollerden Merkür ise ifade, konuşma, anlaşma ve iletişimle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konu demektir. Diğer başrol Şiron yaralı şifacıdır. Yaralandığımıza ama o yaraları da sarma çabamıza işaret eder.



