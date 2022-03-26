Deprem olacak! Dedikleri her şey çıktı 'aman dikkat' deyip Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Bursa depremini ve Çin'deki uçak kazalarını bilen astroloji uzmanı Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek'ten yeni haftayla ilgili çarpıcı uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Koç burcunun 11’inci derecesinde 1 Nisan günü başrollerini Merkür ve Şiron’un paylaştığı yeniay meydana gelecek. Yeniay, Koç burcundayken bu burcun sembolize ettiği konular sürekli gündemimizde olacak.
Koç burcunun sembolize ettiği konular neler diye soracak olursanız, şöyle sıralanabilir: Harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar ve ilkel dürtüler.
Şiron yaralı şifacıdır: Başrollerden Merkür ise ifade, konuşma, anlaşma ve iletişimle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konu demektir. Diğer başrol Şiron yaralı şifacıdır. Yaralandığımıza ama o yaraları da sarma çabamıza işaret eder.
Dikkat edin: Bu yeniay özellikle iletişim ve ifade konularında çok daha dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan hangi sözün, nasıl çıktığına, nereye gittiğine dikkat etmeliyiz.