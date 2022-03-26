Mesut Özil soyunma odasında İsmail Kartal'a küfür yağdırdı! Özil ABD'ye transfer ediyor...

FENERBAHÇE, Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının nedeninin Konyaspor maçında Teknik Direktör İsmail Kartal'a Almanca çok ağır küfürler etmesi olduğu ortaya çıktı. Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in ABD'ye transfer olmak için görüşmelere başladığını yazdı.

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Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın takım dışı bırakılmasının yankıları sürürken Alman basını, Mesut Özil olayının perde arkasını yazdı. Bild gazetesi Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılacağını iddia ederken yıldız oyuncunun yeni rotasını da açıkladı. Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşananları ayrıntılandırdı.

"İsmail Kartal'a küfürler etti"

Bild’de yer alan habere göre Mesut Özil, Konyaspor’la oynanan müsabakada soyunma odasında İsmail Kartal’a Almanca küfürler etti ve akabinde kramponlarını yere fırlattı. Olayın maçın devre arasında mı yoksa maç sonunda mı gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Özil, Konyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınmıştı.

Bardağı taşıran son damla küfür oldu

Bild’de yer alan haberde şu sözlere yer verildi: “Edindiğimiz bilgilere göre Mesut Özil soyunma odasında kramponlarını yere fırlattı ve Kartal’a Almanca küfür etti. İsmail Kartal’ın da uzun müddettir Mesut Özil’den memnun olmadığı söyleniyor. Özil’in şikayetlerinin bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor.”

Yeni rotasını duyurdu: ABD'ye gidiyor

Bild’de yer alan haberin ayrıntısında Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılmaya karar verdiği ve ABD’ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin ayrıntısında Mesut Özil’in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği ifadeleri yer aldı. Haberde “Ocak 2021’de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor” sözlerine yer verildi.

Geçen sezonun devre ortasında Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil, Sarı-lacivertlilerle çıktığı 37 müsabakada 9 gol atarken 3 asist üretebildi.