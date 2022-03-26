MetroPOLL son anketi yayınladı! Erdoğan seçimi kazanır mı kazanamaz mı?

Anket şirketleri üst üste yeni anket sonuçlarını paylaşmayı sürdürüyor. MetroPOLL Araştırma, "Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" anketinin sonucunu açıkladı. Ankette yer alan sonuca göre, Erdoğan'ın yeniden kazanacağına inananlar yine önde çıktı.

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MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Mart 2022" araştırmasındaki "Erdoğan kazanır mı?" anketinin dikkat çeken sonucu paylaştı. MetroPOLL, "Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusunu seçmenlere sordu.

Katılımcıların yüzde 31,1'i 'Kazanamaz', yüzde 16,5'i ise 'Kesinlikle kazanamaz' yanıtını verdi. 'Kesinlikle kazanır' diyenlerin oranı yüzde 15,5 olurken, 'Kazanır' diyenler yüzde 30,2 oldu. 'Fikrim yok/cevap yok' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 6,7 oldu.

"Erdoğan kazanır diyenlerle kazanamaz diyenler arasındaki fark Şubat ayında 8 puanken Mart ayında bu fark 2 puana düşmüş. Ukrayna Rusya aradındaki arabulucu faaliyetlerin etkisi." diyen Metropoll Araştırma'nın Başkanı Özer Sencar, "Erdoğan kazanır mı kazanamaz mı sorusuna verilen cevapların partilere göre kırılımı. Kararsız, cevap yok ve protesto oyu vereceğim diyenlere dikkat. Seçimin kaderinin niye bu kitleye bağlı olduğu tartışmasını aydınlatabilecek bir veri." ifadelerini kullandı.