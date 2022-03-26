Samsun'da iki kardeş bankanın açığını bulup 16 milyar lira çekti! 'Çiftlik Bank Tosuncuk'la kendini kıyasladı

SAMSUN'da yaşayan Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşler, özel bir bankanın açığını buldu ve tam 16 milyar lirayı kendi hesaplarına geçirdi. Gezek kardeşler o paralarla lüks otomobil ve telefon aldı, borcu olan akrabalarına da para gönderdi. Olayın ortaya çıkması sonrası haklarında soruşturma başladı. Emre Gezek, "Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Tosuncuk’un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayınlanmıştı" diye isyan etti.

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Samsun’da yaşayan Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankanın 16 milyar lirasını kendi hesaplarına aktarmıştı. Olaydan dört gün sonra gözaltına alınan iki kardeş “Kimseyi dolandırmadık, suçlu değiliz” diyerek kendilerini savundu. Her hafta karakola imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ise İstanbul’a devredildi.

İstanbul polisi devreye girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devam ettirdiği soruşturmada devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü girdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dosyayı inceliyor. Recep Gezek ve Emre Gezek’in Samsun’dan İstanbul’a gönderilen telefonları da bu incelemenin kapsamında. Ayrıca BDDK’nın başlattığı soruşturma da devam ediyor.

'Evden dışarı çıkamıyorum'

Hürriyet'e konuşan Recep Gezek, hakkında çıkan haberlere çok tepkili. "Bu haberler yüzünden özel hayatım kalmadı. Herkes beni arıyor." diyen Recep Gezek, "Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Olayı soruyor. Telefonlarım susmuyor. Evden dışarı çıkamaz hale geldim." ifadelerini kullandı. "Daha hayatımın başındayım" diyen Recep Gezek, Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'la kendi durumunu kıyaslayıp şöyle konuştu:

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın bile...

"Tosuncuk’un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayınlanmıştı. Benim adım da fotoğraflarım da apaçık yayınlanmış. Adım soyguncuya çıktı. Soyguncu değiliz. İfademde her şeyi anlattım. Avukatlarım yakında harekete geçecek, bütün hukuki haklarımı kullanacağım” dedi. Gezek, Samsun’da gözaltında oldukları süreçte herhangi bir avukat talebinde de bulunmamış.

Yaptığımız suç ise neden bizi engellemediler

Recep Gezek, 2 Mart tarihinde Samsun’da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde şunları söylüyor: “Olaylar 26 Şubat günü saat 11.00’de başlayıp Pazar günü 23.30’a kadar devam etti. Bu süre zarfında Banka beni arayıp sormadı. Sadece 4-5 kez işlem kısıtı koydu. Ben aradığımda da bu kısıtlamayı kaldırdılar. Bu işlem suç ise banka neden iki gün boyunca hesaba bloke koymadı da çekim işlemlerine onay verdi?”