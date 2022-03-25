Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi

YUNANİSTAN'ın Ege adalarından Türk karasularına lastik bot içinde geri ittiği düzensiz göçmenlerin botu sürüklenerek Datça açıklarında karaya vurdu.

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin sürüklenerek karaya çıktığının tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak icra edilen faaliyet sonrası 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinden kurtarıldı.