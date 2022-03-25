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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği

Telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Rusya'nın askeri harekatındaki durumu ve müzakereler ele aldığı açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

NATO liderler zirvesi'ne değindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

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