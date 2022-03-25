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Kayseri'de ev sahibi kirayı almaya geldiği kiracısını ölü buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de ev sahibi kirayı almaya geldiği kiracısını ölü buldu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde ev sahibi kirasını almak üzere gittiği evinde oturan kiracısını ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda bir ev sahibi, kirasını almak üzere evinde oturan Süleyman K.'nın (41) evine gitti. Zile basan ev sahibi kapıyı açan olmayınca pencerelerden içeri baktı. Evin içerisindeki kiracısı Süleyman K.'nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören ev sahibi durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Süleyman K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman K.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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