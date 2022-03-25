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Ukrayna Mariupol'da camiye sığınan bazı kişiler Müslüman oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna Mariupol'da camiye sığınan bazı kişiler Müslüman oldu

UKRAYNA'nın Mariupol kentinde Rusya'nın bombardımanından kurtulmak için Kanuni Sultan Süleyman Camisine sığınanların da aralarında olduğu Türk vatandaşları Türkiye'ye geldi. Kafilede bulunan Kemal Akbulut, camiye sığınanlar arasında sadece Türklerin değil Ukrayna, Azerbaycan, Moldova vatandaşlarının da bulunduğunu belirtirken camide kalan bazı kişilerin Müslüman olduğuna şahit olduğunu ifade etti.

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TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapmaya başladı. Burada işlemleri yapılan Türk vatandaşları İstanbul'a hareket etti.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yaşayan ve Rus bombardımanı sırasında Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ne sığınanlar arasındaki Kemal Akbulut ve Mirza İmam Aliyev de ilk gelen kafilede yer aldı. Akbulut, Mariupol'de savaş nedeniyle her yerin bombalandığını, 'cehennemin ortasından' çıkarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Rusların Mariupol'ü bombalamaya başlamasıyla 15 gün hiç evden çıkmadıklarını anlatan Akbulut, "Bir gecede 120'den fazla bomba saydım. Bir arkadaş geldi, acilen camilerde toplanmamız istendi evler bombalandığı için. Herkes elinde ne varsa camiye getirdi. Orada yemek yaptık, yedik. Allah razı olsun. Üç gün camide kaldık. Daha sonra Türkiye'den gönderilen otobüslerle vatanımıza geldik, şükürler olsun." dedi.

"Hocayla şehadet getirerek Müslüman olanlar oldu"

Mariupol'deki camiye sığınanlar arasında sadece Türklerin değil Ukrayna, Azerbaycan, Moldova vatandaşlarının da bulunduğunu anlatan Akbulut, herkesin orada birbirine çok yardımcı olduğunu söyledi. Akbulut, camide kalan bazı kişilerin Müslüman olduğuna şahit olduğunu anlatarak, "Camide 60-70 civarında her milletten insan vardı. Benim gözümün önünde hocayla şehadet getirerek Müslüman olanlar oldu. 10 kişiye yakın kişi Müslüman oldu. Gerçekten çok etkilendik" dedi.

"Allah Türk devletini güçlü etsin"
Azerbaycan vatandaşı Mirza İmam Aliyev ise çalışmak için Ukrayna'ya gittiğini, Rusların Mariupol'ü bombalamaya başlamasıyla herkesin Allah'ın evi camiye sığındığını ve bombardımandan kurtulduklarını anlatarak, "Taş taş üstünde bırakmıyorlar, çocukları öldürüyorlar. Doğumhaneyi bombaladılar. Caminin yakınına bile bomba attılar. Camide kalabalıktık. Onlar da tahliye edildi. Allah Türk devletine yardım etsin, güçlü etsin. Türk devleti ayrım yapmadan tüm milletlere yardım etti. Allah'a orada kalanlara da yardım etsin" dedi.

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