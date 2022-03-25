Rusya Savunma Bakanı Şoygu hakkında flaş iddia! Paylaşılan görüntüler şüphe uyandırdı

12 gün boyunca ortalıkta görünmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı bir Zoom toplantısında görüntülendi ancak Kremlin'in paylaştığı görüntüler şüphe uyandırdı. Batı medyası Kremlin'in eski görüntüler kullandığını iddia etti.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde bir ay geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hala istediğini elde etmiş değil. Ukrayna'daki ilerleyişin başarısızlığı arkasında bir çok soru işareti bırakırken Rus komutan ve istihbarata görevlileri ile ilgili iddialar da havada uçuşuyor. Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere istihbaratına sızması, Rus birliklerinin sahada yaşadığı aksilikler ve cephedeki büyük kayıplar nedeni ile Rus lider Putin'in öfkeli olduğu bazı generalleri görevden aldığı bazı kritik isimleri ise hapse attığı uzun süredir konuşuluyor.

12 gündür kayıptı

Tüm bu süreç içinde en çok konuşulan isimlerden birisi de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Ukrayna işgalinde sahadaki askeri operasyonlardan sorumlu Şoygu yaklaşık 12 gündür ortalıkta görünmüyordu. Sık sık ekranlarda görünen Şoygu'nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken birçok kişi Şoygu'nun Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle Putin tarafından görevden alındığını öne sürmüştü. Bazı kişiler ise Şoygu'nun hasta olduğu iddia etmişti.

Ortaya çıktı ama görüntüler şüphe uyandırdı

Tüm bu spekülasyonların ardından Şoygu, Putin'in düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken son toplantının sadece bir kısmı yayınlandı. Yayınlanan videoda diğer tüm yetkililer net bir şekilde ekranda görünürken Şoygu'nun görüntüleri şüphe uyandırdı. Videoda Rus bakan görünmeden önce ekran kısa bir süre kararıyor ve görüntü bir kaç saniye sallanıyor.

Eski video mu kullanıldı?

Hürriyet'teki habere göre; Kremlin'in paylaştığı videonun ses içermemesi ve Şoygu'nun şüpheli görüntüleri videoda eski görüntülerin kullanıldığı iddialarına neden oldu. Kremlin, Batı medyası tarafından Putin'in askeri planlarını sızdıranlarla ilgili başlattığı cadı avı sonrası ortadan kaybolan Şoygu'nun eski görüntülerini kullanıp halkı kandırmakla suçlandı.