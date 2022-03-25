Ramazan paketlerine de hile karıştı! Tüketiciler bunlara dikkat etmeli

Tüketici örgütlerinden, satışı başlayan ramazan paketleri ile yardım kuruluşları ve şirketlerin dağıtacağı gıda kolilerine ilişkin uyarı geldi.

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok market ve e-ticaret platformu çok sayıda ürünün yer aldığı ramazan paketlerini çeşitli kampanyalarla satmaya başladı. Ürünlerin fiyatları da paket içeriğine göre değişiyor. Bu paketlerde, meşrubat, makarna, bakliyat ürünleri, salça, ayçiçeği yağı, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Kimi paketlerde sucuk, kaşar, kavurma, hurma, zeytin, helva ve reçel gibi iftariyelikler de bulunuyor.

Bu dönemde, şirketler çalışanlarına, yardım kuruluşları da ihtiyaç sahiplerine çok sayıda gıda kolisi dağıtıyor. Gıda kolisi üretiminde yaşanan bu yoğunluk, bazı suistimalleri de beraberinde getiriyor.

"Bozuk ürün için Bakanlığa şikayette bulunun"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine, ramazandöneminde satışı artan gıda kolileri için dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Koçal, "Vatandaş için satılan ramazan paketleri yanında, hayır kurumları ve iş yerlerince dağıtılan gıda kolilerinde son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli. Bu tür kolilerde çok sayıda son tüketim tarihi geçmiş ürün konulabiliyor. Bir ürünün son tüketim tarihi henüz geçmemiş olsa bile, bu tarihe kadar tüketilebilir olması da önem taşıyor. O üründe ileriye dönük bozulma oluşabilir. Yani son tüketim tarihine kısa süre kalmış ürünler de alınmamalı." dedi.

Gıda ürünleri için "tavsiye edilen tüketim tarihi" ile "son tüketim tarihi"nin farklı olduğuna işaret eden Koçal, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin halen tüketilebilir olabileceğini bildirdi.

Koçal, son tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin ambalaj ya da kapakları değiştirilerek de bu durumun gizlenebileceğine işaret ederek, alınan ürünün bozuk çıkması halinde Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı ile Bakanlığın ilçe tarım müdürlüklerine şikayette bulunulabileceğini dile getirdi.

- "Gıda kolileri güvenilir yerlere yaptırılmalı"

Özellikle bakliyat gibi ürünlerde tüketim tarihi geçmiş ürünlerin yeni ürünlerle harmanlanarak yeniden paketlenebildiğine dikkati çeken Koçal, şunları kaydetti:

"Gıda paketi hazırlatanlar paketi yaptırdıkları yerleri bu konuda uyarmalı. Paketi hazırlayanlar da ürünleri aldıkları yere uyarıda bulunmalı. Tüketiciler bu tür ürünleri gördüğünde ilgili yerlere geri dönüş yapmalı ki bir daha benzer şeyler yaşanmasın. Çalışanlarına paket dağıtacak iş yerleri, ramazan paketi yaptıran hayır kurumları bunlara dikkat etmeli ve paketleri alacakları yerleri uyarmalı. Paket yaptıranlar hayır yapayım derken, sağlığı da tehlikeye atmış olmasın. Ramazan gıda kolilerinin güvenilir yerlere yaptırılması önem taşıyor."

Koçal, bu paketlere soğuk zincirde taşınması gereken ürünler konulmaması gerektiğini vurguladı.

Bu dönemde yoğun olarak yapılan gıda alışverişlerinde de raf fiyatı ile kasa fiyatının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Koçal, "Fiyat farkı varsa tüketici lehine olanın geçerlilik taşıdığı yasal güvenceye bağlanmıştır. Kasa ve etiket arasında fiyat farkı var ise düşük olanı ödeyin." diye konuştu.