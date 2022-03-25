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Diyarbakır'da 25 milyon TL yatırım yaptı! Fabrikaya ürün bulamıyor

Diyarbakır'da 25 milyon TL yatırım yaptı! Fabrikaya ürün bulamıyor

DİYARBAKIR’da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan Hacıbaba Pastaneleri, pandemi sürecinde 25 milyon TL yatırım ile 8 şube 2 fabrika daha açtı. Ürünlere gelen zamları kabul etmelerine rağmen stokçu fabrikalardan ürün bulamadığını ileri sürdü.

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Diyarbakır, İstanbul ve Mardin’de pandemi süresince 25 milyon TL daha yatırım yaparak 8 şube 2 fabrika açarak yüzlerce istihdam sağlayan Hacıbaba Pastaneleri, stokçu fabrikaların ürün satmamasından kaynaklı üretim azaldı. Satışlara yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, zamlara rağmen tatlı çıkartmaya devam ettiğini, fakat yağ, şeker ve un gibi ürünleri bulamadıklarını, stokçu fabrikaların kapılarından geri döndüklerini kaydetti.

2021 yılında Türkiye’de tatlıcılık sektörü olarak 8 şube 2 tane fabrika kurduklarını hatırlatan Elaldı, "İstanbul, Diyarbakır ve Mardin olmak üzere sahaya 25 milyonluk yatırım yaptık. Elaman sıkıntısı 30 yıldır çekiyoruz. Her zaman diyorum işsizlik yoktur iş beğenmemezlik vardır ama bunları geçtik artık ürün bulamıyoruz. Eskiden ürünü uygunu satabilmek için yüklü miktarlarda hesaplı mal alırdık. Şimdi bırakın hesaplı mal almayı ürün bulamıyoruz, zamı kabul ettik yağ, şeker bulamıyoruz. Fabrikalara dönüyoruz bu toptancı ve market işi değil. Fabrikalar mal vermiyor, hiçbir sonucu varamıyoruz." diye konuştu.



"Şeker 280 TL’den 710 TL’ye, yağ 282 TL’den 750 TL bahsi ediyorlar ama yok diyorlar"
Elaldı "Devletimizin bu işin üzerine gitmesini ve büyük fabrikalara baskı, laf veya cezalarla gibi nasıl olacaksa fabrikalara yönelmeleri lazım. Fırsatçılık ve stokçuluk dinimizce de haram uygulama, ama son zamanlarda fabrikaların bize yaptığı bir zulümdür, devletle bir ilgisi olmayabilir. Bunu genelde büyük sanayi fabrikalarının uyguladığı taktik olarak görüyoruz, ürünler 3 kat olmuş. Şeker 280 TL’den 710 TL’ye, yağ 282 TL’den 750 TL bahsi ediyorlar ama yok diyorlar. Pasta için 210 TL’ye aldığımız unlarda 750 TL’den bahsediyorlar ama halada fiyat verende yok” dedi.

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