Antalya'da hiç ötmeyen horoz tam kesilecekken anne diye bağırdı videosu var gerçek gibi
ANTALYA Manavgat’ta sahibinin kesmek için yakaladığı horoz, bıçağı görünce önce Allah, sonra Anne diye bağırdı. İlginç olan ise horozun o güne kadar hiç ötmüyor olması... O horozun anne dediği anların videosu da var.
ANTALYA Manavgat’ta yaşanan olay sıradışı. Söz konusu horozun 'anne' diye bağırdığı anların videosu da var. Sahibinin kesmek için yakaladığı horoz, bıçağı görünce önce Allah, ardından da Anne diye bağırmaya başladı. Horoz’un çıkardığı sesler karşısında şaşkına dönen sahibi, elindeki bıçağı ve horozu bırakıp kesmekten vaz geçti. Ali Dibek’e ait 2 yaşındaki horoz, diğer horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi sesler çıkarıyor.
Manavgat’ta yaşayan Ali Dibek, akşam saatlerinde evine gittiğinde, kümeste bulunan horozu kesmek için harekete geçti. Eşiyle birlikte evden bıçak alıp kümese giren Dibek, ötmediği için tavukların içerisinde bulunan horozu yakalayarak kümesten dışarı çıktı.
Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce 'Allah', ardından da 'Anne' diye ses çıkarmaya başladı. Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken ne yapacağını şaşırdı.
Anne diye bağıran horozun videosu - Tıkla izle
"Böyle bir şey görmedik" : 2 yıl önce tavuklarının 6’sı horoz olmak üzere çok sayıda yavrusu olduğunu belirten Ali Dibek şunları anlattı:
-“6 horozdan 5 tanesini kesip yedik. Horozları kesmemizin nedeni ötmemeleriydi.