Antalya'da hiç ötmeyen horoz tam kesilecekken anne diye bağırdı videosu var gerçek gibi

ANTALYA Manavgat’ta yaşanan olay sıradışı. Söz konusu horozun 'anne' diye bağırdığı anların videosu da var. Sahibinin kesmek için yakaladığı horoz, bıçağı görünce önce Allah, ardından da Anne diye bağırmaya başladı. Horoz’un çıkardığı sesler karşısında şaşkına dönen sahibi, elindeki bıçağı ve horozu bırakıp kesmekten vaz geçti. Ali Dibek’e ait 2 yaşındaki horoz, diğer horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi sesler çıkarıyor.