BIST 2.186
DOLAR 14,84
EURO 16,36
ALTIN 928,74
GÜNCEL

Antalya'da kesilecekken önce Allah sonra anne diye bağıran horoz izleyin gerçek

ANTALYA Manavgat’ta sahibinin kesmek için yakaladığı horoz, bıçağı görünce önce Allah, ardından da Anne diye bağırmaya başladı. 

Manavgat’ta yaşayan Ali Dibek, akşam saatlerinde evine gittiğinde, kümeste bulunan horozu kesmek için harekete geçti. Eşiyle birlikte evden bıçak alıp kümese giren Dibek, ötmediği için tavukların içerisinde bulunan horozu yakalayarak kümesten dışarı çıktı. Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı.

Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce 'Allah', ardından da 'Anne' diye ses çıkarmaya başladı. Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken ne yapacağını şaşırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Show TV'nin Üç Kuruş dizisinin 20. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisinin 20. bölüm fragmanı
'Tansu Çiller bana tuzak kurdu' İlber Ortaylı 'en berbat siyasetçi Tansu' dedi
'Tansu Çiller bana tuzak kurdu' İlber Ortaylı 'en berbat siyasetçi Tansu' dedi
Nano teknolojiyle üretildi! İlk kez canlı olarak görülebilecek: Ukrayna ismi verildi
Nano teknolojiyle üretildi! İlk kez canlı olarak görülebilecek: Ukrayna ismi verildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri olay oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri olay oldu
İstanbul'da 'hepiniz aynısınız' deyip seyir halindeki İETT şoförüne saldırdı! Korku dolu anlar kamerada
İstanbul'da 'hepiniz aynısınız' deyip seyir halindeki İETT şoförüne saldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Ceset aranırken canlı yayında Müge Anlı'dan pes dedirten istek! Sosyal medyadan tepki yağdı
Ceset aranırken canlı yayında Müge Anlı'dan pes dedirten istek! Sosyal medyadan tepki yağdı
Müge Anlı tepemin tası atarsa yakarım deyip konuğu yerin dibine soktu çıkardı
Müge Anlı tepemin tası atarsa yakarım deyip konuğu yerin dibine soktu çıkardı
Böylesi görülmedi! Keseceği horoz öyle bir şey dedi ki kesmekten vazgeçti: Bıçağı dayayınca...
Böylesi görülmedi! Keseceği horoz öyle bir şey dedi ki kesmekten vazgeçti: Bıçağı dayayınca...
Müge Anlı'da Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar cinayetini öğrenince sırıttı
Müge Anlı'da Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar cinayetini öğrenince sırıttı
Habertürk sunucusunu canlı yayında Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu azarladı
Habertürk sunucusunu canlı yayında Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu azarladı