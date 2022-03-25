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Meral Akşener'e kim tiyatro çevirttiriyor?

Meral Akşener de çıktı Çanakkale Köprüsü ile Japonya'daki bir köprünün maliyetlerini karşılaştırdı...

Akşener, "Hong Kong'la Çin'i bağlayan köprünün, kilometre maliyeti, 360 milyon dolarken, Bay Kriz'in yaptırdığı köprünün, kilometre maliyeti, neden 900 milyon dolar?" diyorum. Ben, 'Neden yol yaptınız?' demiyorum. Ben; 'Neden bir liralık işi, beş liraya yapıyorsunuz?' diyorum." dedi...

Gerçekse ne kadar utanç verilecek büyük bir skandal... Ama doğru olmadığını kısa sürede Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu çıkıp, "Karşılaştırdığınız iki proje, birisi dünyanın en uzun asma köprüsü, diğeri 4 sene önce biten viyadük-köprü-tünel sistemi. Hesabınız da yanlış; Bizim km maliyetimiz 418 M $, onlarınki 340 M $..." dedi. Meral Akşener çok fena yakalanmış oldu...

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