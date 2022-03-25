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MEDYA

Habertürk sunucusunu canlı yayında Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu azarladı

Habertürk'te Gün Başlıyor programına katılan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sunucu Esra Toptaş'ın, "Ben taksiye binmeye çalışırken geriliyorum çünkü mutlaka bir tartışma çıkıyor" sözleri üzerine, "Sizin gerilmeniz normal çünkü sizin taksiye alerjiniz var" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500'ü engelli bireylerin erişimine uygun 5 bin yeni taksi önerisi geçtiğimiz ay 13'üncü kez reddedildi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısı gerçekleştirilecek.  UKOME mart ayı toplantısı öncesi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Habertürk'te Gün Başlıyor programın da, Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sorularını yanıtladı.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu "Esnaf odamıza yetki verseler bir tane vatandaşımız taksiden kesinlikle şikayetçi olamaz. Yetki verirlerse biz bu konuları en asgariye indiririz. Yolcu memnuniyetinin olması çok iyi. Biz bu konularda mağduruz. Vatandaşımızın darp edilmesi, taksiye alınmaması mesleğimizi lekeliyor, bize zarar veriyor. Dün o teyzeyi almayan taksiler hakkında plakalar tespit edilerek araştırdık. 3 tane taksicimiz diyor ki 'yolcum var alamadım'. Bugün UKOME toplantısı var diye, 5 bin plaka yeniden gündeme gelecek diye böyle haberler yapılıyor." dedi.

"Gerilmeniz normal çünkü sizin taksiye alerjiniz var"
Programda kendisine, "Ben taksiye binmeye çalışırken geriliyorum çünkü mutlaka bir tartışma çıkıyor"  diyen Toptaş'a, "Sizin gerilmeniz normal çünkü sizin taksiye alerjiniz var" yanıtını verdi.  Aksu, "İstanbul'da taksi sorunu varsa bu taksi yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Çalışan arkadaşlarımızın davranışlarından kaynaklanıyor. Bu da trafikten yansımayla bazı kronik bölgelerle. Biz diyoruz ki bize yetki verin, belediyemizle ortak çalışalım." dedi.

"Taksiyi çağırdığı zaman nereye gidecek, kaç para yazacak, kurumsallaşma olacak"
"Birincisi teknolojiye geçeceğiz. Taksici ile yolcuyu buluşturan sistem hayata geçecek" diyen Aksu "Ödüllendirme ve cezalandırma sistemi olacak. Taksiyi çağırdığı zaman nereye gidecek, kaç para yazacak, kurumsallaşma olacak. O şoför yanlış yaptıysa meslekten ihraç edilecek, bir daha taksiye çıkamayacak." ifadelerini kullandı.

 

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