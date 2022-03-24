Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Çok zorlu zamanlar geçirdik

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel TivibuSpor'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tivibu Spora konuşan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel

"Benim Fenerbahçe'ye kırılmam söz konusu değil. Biz çok zor zamanlar geçirdik. Benim geçirdiğim zamanları insanlar hayal edemez; benim yaşadıklarımı da rüyalarında göremezler." dedi.

Emre Mor ve Arda Güler'in son dönemdeki performanslarına değinen Demirel, sosyal medyanın günümüz futbolunu etkilediğini savundu. Deneyimli futbol adamı, ayrıca Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmasına da değindi.

-Emre'yi Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Geldiğimizden beri Emre sürekli ivme kazandı. A Milli Takım kadrosunda olmasını isterdim, hak ediyordu.

-Arda'yı tanıyorum, çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır ama ne zaman? Zamanı geldiği zaman. Hata biraz da sorulmasından kaynaklı. Her şeyin bir zamanı var. İyi planlama yapabilirsek iyi yerlere gelecektir. Emre de zamanında böyle bir yetenekti. Birkaç maç performans gelmeyince kötü oldu. Bu yanlış bir şey. Sosyal medya şu anki en büyük korku. Ben buradan bir Tweet atsam belki Türkiye çalkalanır."