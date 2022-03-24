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DÜNYA

Ukrayna ordusu Rus askeri çıkarma gemisini böyle batırdı!

UKRAYNA ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu belirtildi. O anların görüntüleri paylaşıldı...

Azak Denizi kıyısında yer alan Berdyansk şehrindeki limanda devasa bir patlama gerçekleşti ve ardından yangın çıktı. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi" ifadesi kullanıldı. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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