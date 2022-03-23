BIST 2.193
DOLAR 14,84
EURO 16,33
ALTIN 922,16
DÜNYA

Ünlü market zincirinde güpegündüz tecavüz dehşeti! Kameralara yansıdı üzerini yırtıp...

ABD’nin ünlü zincir marketi Walmart’ta 28 yaşındaki bir adam gündüz vakti alışveriş yapan bir kadına arkadan yaklaşarak tecavüz girişiminde bulundu. Kadının kıyafetlerini yırtan adam, diğer müşterilerinin girişimiyle engellendi. Tecavüz girişimi, anbean kameralar yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami kentinde akılalmaz bir tecavüz girişimi yaşandı. Ülkenin en büyük market zincirlerinden olan Walmart'ta bir adam, alışveriş yapan bir kadına saldırdı.

Olay, Miami-Dade bölgesinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre markette alıveriş yapan bir kadın bir anda arkasından yaklaşan 28 yaşındaki Bredan Harvey tarafından saldırıya uğradı. Kadının elbisesini hedef alan saldırgan, önce kadını soymaya çalıştı.

Başarılı olamayınca elbiseyi yırtmaya başlayan adam, kadının çığlıklarına rağmen devam etti. Bir süre sonra yere düşen kadına tecavüz girişiminde bulunan Harvey, mağdurun çığlıklarını duyan müşteriler tarafından engellendi.

Marketin büyüklüğü nedeniyle yardımın geç geldiği söylenirken, Harvey'nin tecavüz girişiminde bulunduğunu görenler, sapığı öldüresiye dövdü. O anlar, çevrede bulunan müşteriler tarafından anbean kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin dolar hesabıyla dalga geçti! 'Matematiği galiba iyi değil'
Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin dolar hesabıyla dalga geçti! 'Matematiği galiba iyi değil'
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Togg'da 160 robot provalara başladı
Togg'da 160 robot provalara başladı
Ankara A101'de müşteri ve çalışan birbirine girdi! Tekme ve yumruklar uçuştu
Ankara A101'de müşteri ve çalışan birbirine girdi! Tekme ve yumruklar uçuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır
Alzheimer hastası kadına işkence eden Türkmen bakıcı hakkında bomba iddia!
Alzheimer hastası kadına işkence eden Türkmen bakıcı hakkında bomba iddia!
Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tutuklandı Ciciş Esra olayı ne?
Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tutuklandı Ciciş Esra olayı ne?
Rusya Soyuz'u uzaya gönderdi! Roketteki detay görenleri şaşırttı
Rusya Soyuz'u uzaya gönderdi! Roketteki detay görenleri şaşırttı
CHP'den küçük baş hayvanlar uçak ve gemilerle Katar'a gönderiliyor iddiası
CHP'den küçük baş hayvanlar uçak ve gemilerle Katar'a gönderiliyor iddiası
Cemal Enginyurt 'Tansu Çiller kim, hatırlayamadım' dedi Buket Aydın kahkahaya boğuldu
Cemal Enginyurt 'Tansu Çiller kim, hatırlayamadım' dedi Buket Aydın kahkahaya boğuldu