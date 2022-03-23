Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tutuklandı Ciciş Esra olayı ne?

'Ciciş' lakabıyla tanınan Esra Ersoy yaz aylarında Bodrum'da bir otelde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan aldığı hapis cezası için imza atmaya gittiği karakolda tutuklandı.

Magazin dünyasında "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, yaz aylarında Bodrum'da girdiği bir evde 13 yaşındaki çocuğa istismar uyguladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Cicişler'den Esra Ersoy, Bodrum'da yaz aylarında 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İmza için gittiği Etiler'deki karakolda gözaltına alınan Ersoy, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir süre önce 'basit yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan koronavirüs salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilen ve bu kapsamda imza atmak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne giden Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ersoy, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.