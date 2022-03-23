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Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural'dan İBB'nin ağaç kesmesine tepki vermeyen sanatçılara bombardıman

KANAL D Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural İBB'nin Beşiktaş'ta 112 adet ağacı kesmesine tepki vermeyen sanatçıları 'Siz Militansınız' diye tepki yağdırdı.

KANAL D ekranlarında hafta içi her sabah Nur Tuğba Namlı ile izleyicinin karşısına çıkan Hakan Ural, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş'ta 112 ağacı kesmesine ilişkin sanatçılar camiasından 'doğa sever' olduğunu düşündüğü bazı muhalif sanatçıların ses çıkarmadığını ileri sürerek, ekranlardan 'Siz militansınız' diye seslendi.

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde koruma altındaki 112 adet çınar ağacının, bir mantarın yol açtığı kanser hastalığı gerekçesiyle kesilmişti. Konuyla ilgili sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile beraber yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, İBB'yi eleştirerek ağaç kesimine ses çıkartmayan sanatçılara ise çok sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile beraber yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, İBB'yi eleştirerek ağaç kesimine ses çıkartmayan sanatçılara ise çok sert tepki gösterdi.

Açıklamalarında Hakan Ural, şöyle konuştu:

Açıklamalarında Ural, "Doğa ağaç seveniyiz diye kıyameti kopartanlar yalandan bazı sanatçılar var. Bunların hepsinin ne kadar boş olduğu, ne kadar samimiyetsiz olduğu buram buram samimiyetsizlik koktuğunu anlamış olduk. Sözde yalandan en ufak bir konuda 'burada ağaçlar kesiliyor, burada bilmem ne oldu' diyenlerin gıkı çıkmıyor. Bunlar fanatik ideoloji sahibinden daha militan. Bunu bile söyleyecek kadar dürüst ve cesur değiller. O kadar işleri boş. Ne oldu? Bir gık etseydiniz bari. Bunların samimiyetsizliği çıktığı için müthiş mesut oldum. Bunlara çentiği attım. Bunların işi gücü işgüzarlık. Ben onların ismini biliyorum, cismini biliyorum. Kim olduklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

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