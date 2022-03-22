Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait filika alabora oldu: Öğrenciler vardı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine ait eğitim filikası alabora oldu. Rize'de alabora olan üniversiteye ait eğitim filikasındaki 14'ü öğrenci 15 kişi, kurtarıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesinde eğitim gören 14 öğrenci ve bir öğretim görevlisi, eğitim filikasıyla Derepazarı ilçesindeki balıkçı barınağından denize açıldı.

Filika, karaya yaklaşık 10 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Denize düşen öğretim görevlisi ile öğrencilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da bölgede bulunan görevlilerce kıyıya çıkarıldı.

hbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olan ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 15 kişi, kontrollerin ardından taburcu edildi.

Öte yandan eğitim filikası, kayık yardımıyla kıyıya çekildi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AA muhabirine, filikanın sahile yakın bir yerde alabora olduğunu belirterek, "Görevli öğretmen ve öğrencilerin hepsi çıkarıldı. Herhangi bir sağlık sorunları yok. Sadece denize düşerek ıslandılar. Yurtlarına ve evlerine gönderildi öğrenciler." dedi.